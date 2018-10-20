مصر: الإجراءات القضائية للمملكة تقطع الطريق على أية محاولة لتسييس قضية خاشقجي

القاهرة(صدى):

ثمنت جمهورية مصر العربية، نتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ التي أصدرها النائب العام بالمملكة، مؤكدة أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها حكومة المملكة ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أية محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تبرهن حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.

وأوضحت، أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بهذا الشأن تتسق مع التوجه المعهود لخادم الحرمين الشريفين، نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إن جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي رحمه الله.