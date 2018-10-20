منى الشاذلي تقع ضحية للجان الإخوان الإلكترونية

القاهرة(صدى):

وقعت الإعلامية المصرية منى الشاذلي ضحية للجان الإخوان الإلكترونية بعد ترويج أكاذيب عدة حولها منذ يومين في تدوينات متشابهة تقريباً يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وزعمت التدوينات أن الشاذلي تزوجت سراً من نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر لمدة 40 يوم وحصلت منه على ملايين الدولارات قبل أن تنفصل عنه وهو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً ، بسبب أن الشاذلي مرتبطة بزوجها الإعلامي سمير يوسف منذ 20 عاماً.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن منى الشاذلي لم يرد ذكر اسمها في أي قضية سواء من التي يجري التحقيق فيها أو من الموجودة أمام القضاء.