الغاز الأكثر استخداما في توليد الكهرباء بالمملكة والشرقية في مقدمة المستهلكين

علي القحطاني (صدى):

كشفت تقرير إحصائي تصدر الغاز الطبيعي لمصادر الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء وتحلية المياه بالمملكة، إذ بلغ إجمالي الوقود المستهلك في هذا الشأن في عام 2017 بما يساوي 391.9 مليون برميل مكافئ.

وجاء زيت الوقود الثقيل في الترتيب الثاني بمعدل 159.83 مليون برميل مكافيء، ثم الزيت الخام في المرتبة الثالثة بمعدل 143.45 برميل مكافيء، ثم في المرتبة الرابعة يأتي الديزل بمعدل 34.48 مليون مكافيء، بينما بلغ استهلاك النفط عامي 2016 و 2017 ، 17.01 برميل مكافيء منخفضا بنسبة 53.7 في المائة في 2016، و10.6 في المائة في 2017.

وبين التقرير الذي نشرته الاقتصادية، أن المملكة خفضت من استهلاك الزيت الخام (النفط) والديزل بينما زادت من استهلاك الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل من أجل تحسين جودة إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.

وفيما يتعلق بتوزيع الكهرباء وتحلية المياة جاءت المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في مقدمة المناطق الأكثر استهلاكا للوقود لإنتاج الكهرباء وتحلية المياة، وذلك نظرا لتركز المصانع في المنطقة الشرقية، وزيادة الخدمات واستقبال الحجاج والمعتمرين بالمنطقة الغربية سنويا.