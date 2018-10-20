كشف أسباب تراجع محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

نواف السالم (صدى):

كشف خبراء الرياضة عن أسباب تراجع اللاعب المصري محمد صلاح برفقة فريقه ليفربول هذا الموسم عكس ما كان عليه الوضع في الموسم الماضي، لافتين إلى أن أزمة حقوق الصورة، التي اندلعت بين صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم قبيل نهائيات كأس العالم روسيا 2018، إذ تم استخدام صورة صلاح على الطائرة الخاصة بمنتخب الفراعنة، ما دفع إحدى شركات المحمول التي تعاقد معها صلاح إلى الاعتراض، معتبرة ذلك دعاية لشركة أخرى منافسة لها

وأشاروا إلى أن السبب الثاني، هو تعرض محمد صلاح إلى الإصابة في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وذلك بعد تدخل قوي من مدافع الميرنغي سيرجيو راموس.

وأوضحوا أن السبب الثالث هو طريقة تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع محمد صلاح أثناء مونديال روسيا الأخير.

ولفتوا إلى أن صلاح لم يعد نفس الشخصية المبتسمة، حتى المباراة أمام منتخب إي سواتيني كانت محبطة للغاية بالنسبة له، حيث أهدر فرصاً سهلة، لكن الهدف الذي سجله من ركلة ركنية كان مُدهشاً.،