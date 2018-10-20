انتقادات حادة ضد بايرن ميونخ من وكيل بيرنات

ماجد محمد(صدى):

انتقد وكيل أعمال الظهير الإسباني خوان بيرنات، تصريحات رئيس نادي بايرن ميونخ، أولي هونيس؛ عقب بيع اللاعب لباريس سان جيرمان؛ حيث قال: ” عندما لعبنا في إشبيلية كان هو (بيرنات) المسؤول عن اقترابنا من توديع دوري أبطال أوروبا.. وقتها قررنا بيعه. ”

ومن جانبه، صرّح فيسنتي فوريس، وكيل اللاعب: ” أعتقد ان تصريحات أولي هونيس مؤسفة ولا تليق برئيس ناد كبير ” ، مضيفًا: ” قبل أشهر قليلة كان هو بالتحديد من يرغب في تجديد عقد اللاعب لخمسة أعوام أخرى. ”

وعلى جانب آخر، أوضح ممثل بيرنات الآخر، خوسيه تاراجا، إنه: ” لا يزال يؤمن بأن البايرن ناد يتمتع بقدر كبير من الاحترافية، ولكن قبل كل شيء على الرئيس هونيس أن يأخذ في عين الاختبار أنه عندما نتحدث عن لاعبين يجب أن نتحدث باحترام. “