تقلبات جوية وأمطار غزيرة على جزر فرسان بجازان
تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيرها من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وشددت على ضرورة توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار؛ خاصة في المناطق المفتوحة .
في سياق متصل تواصل الأمطار هطولها بمحافظة جزر فرسان لتشمل عدداً من الجزر والقرى التابعة لها؛ ما منع الصيادين من النزول للبحر وذلك بسبب الرياح الشديدة .
كما منعت الجهات الأمنيه عبّارة نقل الركاب عند هطول الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.
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