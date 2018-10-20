تقلبات جوية وأمطار غزيرة على جزر فرسان بجازان

تركي السالم(صدى):

تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيرها من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وشددت على ضرورة توخي الحذر والحيطة في أثناء موجات العواصف والأمطار؛ خاصة في المناطق المفتوحة .

في سياق متصل تواصل الأمطار هطولها بمحافظة جزر فرسان لتشمل عدداً من الجزر والقرى التابعة لها؛ ما منع الصيادين من النزول للبحر وذلك بسبب الرياح الشديدة .

كما منعت الجهات الأمنيه عبّارة نقل الركاب عند هطول الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب.