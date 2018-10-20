إمام مسجد يكشف أنّهم يصلون في الاتجاه الخاطئ طيلة 34 عاما

أنقرة (صدى):

” ظلوا يصلون في الإتجاه الخاطئ لنحو اربعة عقود ” ، هذا ما كشفه الإمام الجديد لمسجد في تركيا الأمر الذي أثار الجدل بين مسلمي تركيا حول حقيقة الأمر وكيفية تصحيح الوضع .

ووفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية ، فقد انتبه الإمام الجديد لأن المسجد يعاني بالفعل من خللاً أساسياً في بنائه، وهو ما جعل المسلمين الذين يُفترض أن يتوجهوا نحو الكعبة في أثناء الصلاة، يميلون عن اتجاههم بنحو 33 درجة .

كما بدأت الشائعات بشأن الخطأ في مكان المحراب بجدار المسجد، منذ تعيين الإمام الجديد عيسى كايا؛ وبسبب هذه الشائعات بدأ الإمام الشاب البحث في المسألة وطلب نصيحة علماء محليين.

وووضع ” كايا ” خطوطاً مصنوعة من أشرطة بيضاء على سجادة المسجد ترشد المصلين إلى اتجاه القِبلة الصحيح

وأكّد مسؤولون أن المحراب شُيد في المكان الخطأ منذ بناء المسجد عام 1981 على أن يتم تكليف مهندس معماري لإعادة تصميم المحراب بشكل صحيح .