ضبط 10الف كيلو من اللحوم الفاسدة بالمدينة المنورة

نايف السالم (صدى):

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنوّرة, مساء أمس الجمعة أكثر 10650 كيلو جراماَ من اللحوم الفاسدة .

وكانت الإدارة العامة للشؤون الرقابية بالتعاون مع بلدية العوالي تلقت بلاغ عن وجود لحوم مجهولة المصدر بالمدينة المنورة، وتم اتلاف 760 ذبحة ، وتم تحرير محضر بذلك.

يأتي هذا الجهد ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة الماضية الماضية ، كما شددت الإدارة على المواطنين الإبلاغ عند وجود أى شيئ بالإتصال على رقم 940.