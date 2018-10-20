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ضبط 10الف كيلو من اللحوم الفاسدة بالمدينة المنورة

ضبط 10الف كيلو من اللحوم الفاسدة بالمدينة المنورة
نايف السالم (صدى):

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنوّرة, مساء أمس الجمعة أكثر 10650 كيلو جراماَ من اللحوم الفاسدة .

وكانت الإدارة العامة للشؤون الرقابية بالتعاون مع بلدية العوالي تلقت بلاغ عن وجود لحوم مجهولة المصدر بالمدينة المنورة، وتم اتلاف 760 ذبحة ، وتم تحرير محضر بذلك.

يأتي هذا الجهد ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة الماضية الماضية ، كما شددت الإدارة على المواطنين الإبلاغ عند وجود أى شيئ بالإتصال على رقم 940.


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