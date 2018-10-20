الكشف عن فورد موستنج شيلبي GT500 بقوة 700 حصان

متابعات :أميرة خالد(صدى):

فورد شوقت لموستنج شيلبي GT500 موديل 2020 القادمة لأشهر طويلة، والآن يبدو أن صورة مسربة ظهرت لها على انستقرام.

لا يوجد يقين بأن هذه الصور هي لشيلبي القادمة، ولكن السيارة تبدو عضلية بمظهر جريء ومقدمة مشابهة لـ GT350، ويبدو من التصميم العام أن GT500 القادمة ستتميز بشبكة تهوية معدلة بشعار الكوبرا الموضوع في المركز.

ممتص الصدمات الأمامي بنفس لون الجسد تم استبداله بعمود أسود مضقول في هذه الصور، كما حصلت السيارة على مشتت هواء جديد، وغطاء محرك بفتحات تهوية.

باقي ملامح السيارة تبدو مشابهة لـ GT350، ولكن نرى شرائط بيضاء وجناج خلفي كربوني بارز مميز وعجلات كربونية كذلك مدعومة بنظام كبح عالي الأداء.

مع ذلك نؤكد على أن هذه الصور ليست مؤكدة لشيلبي القادمة.. ويُذكر أن فورد أعلنت بالفعل أن GT500 ستأتي بمحرك V8 بمعزز شحن “سوبر تشارجر” بقوة 700 حصان، متصل بجير ثنائي المقبض.