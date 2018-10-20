” الزكاة ” توضح موعد انتهاء التسجيل لمنشآت الـ 375 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):

كشفت اللجنة التجارية بغرفة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن موعد انتهاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، مؤكدة أنه يجب عليها التسجيل قبل انتهاء موعد التسجيل في 20 ديسمبر القادم.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود بن عبدالله الحربي، تعليقًا على عقد ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة، في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة لتوعية المستثمرين في القطاع بالتعاون مع هيئة الزكاة، أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

وتابع ” الحربي ” قائلًا: ” الهيئة تنظّم هذه الورش التعريفية باستمرار لتعريف المنشآت بالخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد والتسجيل في الضريبة، وفهم النظام المحاسبي، وإدارة المشتريات، وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة، وتقديم الإقرار الضريبي. ”

واختتم حديثه: ” الهيئة أتاحت من خلال الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA المعلومات كافة التي تعد مرجعاً مفيداً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب المواد الإرشادية، والمعلومات كافة التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة. “