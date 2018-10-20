” حساب المواطن ” يحسم الجدل بشأن تأثير إيقاف الخدمات على الدعم

علي القحطاني(صدى):

قال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمواطن في حال إيقاف خدماته التوجه للبنك والاستفادة من الدعم المستحق.

وأجاب مواطن على سؤال مواطن:”السلام عليكم إذا عندي إيقاف خدمات أقدر أسحب مبلغ حساب المواطن كاملًا؟”.

ومن جهته، رد الحساب الرسمي لخدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “وعليكم السلام، في حال وجود إيقاف خدمات على حسابك وكنت مستحق، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن”.

يذكر أن حساب المواطن، أعلن الاثنين الماضي عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية.