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بالصور.. ” الشعلاوي ” ينحر الإبل لسلامة تركي آل الشيخ

بالصور.. ” الشعلاوي ” ينحر الإبل لسلامة تركي آل الشيخ
خالد يحي(صدى):

نَحَر عضو شرف نادي الشعلة بالخرج ثلاث (حشوان) بمناسبة سلامة معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ بإشراف جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج – فرع الغرب – لتوزيعها على المستحقين حسب الالية المتبعة بالجمعية .

وعبّر عضو الشرف الشعلاوي الذي رفض نشر اسمه عن سعادته بخبر سلامة معالي المستشار والذي يعتبره مغيرا لخارطة الرياضة السعودية في العصر الحالي ، ومواقفه وانجازاته تتحدث عن ذلك ، وتمنى أن يحفظه ويعيده لوطنه سالما معافى .

 

 


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