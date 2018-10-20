بالصور.. ” الشعلاوي ” ينحر الإبل لسلامة تركي آل الشيخ

خالد يحي(صدى):

نَحَر عضو شرف نادي الشعلة بالخرج ثلاث (حشوان) بمناسبة سلامة معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ بإشراف جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج – فرع الغرب – لتوزيعها على المستحقين حسب الالية المتبعة بالجمعية .

وعبّر عضو الشرف الشعلاوي الذي رفض نشر اسمه عن سعادته بخبر سلامة معالي المستشار والذي يعتبره مغيرا لخارطة الرياضة السعودية في العصر الحالي ، ومواقفه وانجازاته تتحدث عن ذلك ، وتمنى أن يحفظه ويعيده لوطنه سالما معافى .