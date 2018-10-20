بالصور.. ” الشعلاوي ” ينحر الإبل لسلامة تركي آل الشيخ
نَحَر عضو شرف نادي الشعلة بالخرج ثلاث (حشوان) بمناسبة سلامة معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ بإشراف جمعية البر الخيرية بمحافظة الخرج – فرع الغرب – لتوزيعها على المستحقين حسب الالية المتبعة بالجمعية .
وعبّر عضو الشرف الشعلاوي الذي رفض نشر اسمه عن سعادته بخبر سلامة معالي المستشار والذي يعتبره مغيرا لخارطة الرياضة السعودية في العصر الحالي ، ومواقفه وانجازاته تتحدث عن ذلك ، وتمنى أن يحفظه ويعيده لوطنه سالما معافى .
اترك تعليقاً