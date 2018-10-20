” الزعاق ” : من المتوقع اتساع الحالة المطرية في منتصف هذا الأسبوع

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تتسع الحالة المطرية في منتصف هذا الأسبوع لتشمل عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” مازالت الأجواء مبشرة.. ومن المتوقع في منتصف هذا الأسبوع أن تتسع الحالة المطرية لتشمل أجزاء من المنطقة الوسطى ناحية القصيم، الزلفي، المجمعة، الوشم، سدير، القويعية، المزاحمية، وتمتد إلى الدوادمي، عفيف. “