” الزعاق ” : من المتوقع اتساع الحالة المطرية في منتصف هذا الأسبوع
أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تتسع الحالة المطرية في منتصف هذا الأسبوع لتشمل عدة مناطق بالمملكة.
وأوضح ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” مازالت الأجواء مبشرة.. ومن المتوقع في منتصف هذا الأسبوع أن تتسع الحالة المطرية لتشمل أجزاء من المنطقة الوسطى ناحية القصيم، الزلفي، المجمعة، الوشم، سدير، القويعية، المزاحمية، وتمتد إلى الدوادمي، عفيف. “
Reem[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 2 ساعتين
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