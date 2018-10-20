بالصور.. نادي جدة يسيطر على تايكوندو الغربية

محمد السعران تصوير_ حسين العلي(صدى):

اختتمت منافسات بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو لدرجتي البراعم والناشئين والتي أقيمت يومي الخميس والجمعة 18_19 اكتوبر بالصالة الرياضية بالحرس الوطني بجدة فعلى صعيد الناشئين خطف اللقب نادي جدة بـ 50 نقطة وحل وصيفاً مركز الجسم الذهبي بـ 47 نقطة وجاء بالمركز الثالث أبها بـ 38 نقطة.

وفي منافسات البراعم حققت مدرسة جدة المركز الأول بـ 53 نقطة ومركز فنون آسيا وصيفاً بـ 45 نقطة والتهامي ثالثاً بـ 29 نقطة .

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وشارك في التنافس ( 319) لاعباً يمثلون (36) نادياً وهيئة بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي ومدير شعبة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني بالقطاع الغربي العقيد وليد عبدالله الشريف

وأوضح محمد نوح قاضي أن المنطقة الغربية تصدرت ومنذ الموسم الماضي أعداد المشاركين خاصة على مستوى الفئات السنية مقدماً شكره لشعبة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني لاستضافة منافسات البطولة ولمكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة ولكافة الحكام والمنظمين والمدربين واللاعبين على مساهمتهم بإنجاح البطولة .