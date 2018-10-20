” عقد مكرونة وحذاء بلاستيك ” .. ميجان ماركل تبهر جمهورها في استراليا

كانبرا(صدى):

أثارت دوقة ساسيكس ميجان ماركل تعجب جمهورها والحضور بإطلالاتها المثيرة للجدل من خلال تزينها بعقد من حبات المكرونة،وارتدائها حذاء صمم من عبوات البلاستيك المعاد تدويرها ، وذلك أثناء تواجدها في أستراليا صحبة زوجها الأمير هاري .

وكانت أولى هذه الإطلالات انتعال حذاء من ماركة ” ROTHYS ” بقيمة 145 دولارا أمريكيا صمم من عبوات البلاستيك المعاد تدويره حفاظا على الطبيعة، بعد أن اعتادت على الكعب العالي في المناسبات الرسمية.

كما تزينت ساسيكس بعقد من حبات المكرونة، صممه طفل صغير لا يتعدى عمره 6 سنوات، خصيصا لها.

ويتكون العقد البسيط من شريط ستان باللون الكحلي، وبه بعض حبات من المكرونة التي تم طلاؤها باللون الذهبي وتركيبها كحلقات في الشريط.

يشار إلى أن ميجان ماركل ، أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية بعد خبر حملها ومن المتوقع أن تلد طفلها الأول من زوجها الأمير هاري في الربيع المقبل.