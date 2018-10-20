مارسيال يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنطوني مارسيال،يرفض تجديد عقده مع الفريق؛ حيث أنه غير سعيد داخل صفوف ” الشياطين الحمر ” ، ولا ينوي الاستمرار لفترة أطول.

ولم يؤثر قرار لوك شو بتجديد عقده على مارسيال، ويشعر أن مسيرته في أولد ترافورد انتهت بالفعل؛ حيث لعب 5 مباريات أساسيًا هذا الموسم، وسجل هدفاً في الانتصار الأخير على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما أحرز هدفًا ضد يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر، أن وكيل أعمال مارسيال، فيليب لامبولي، قال من قبل عن مستقبل اللاعب في يونايتد: ” بعد التفكير في كل شيء، مارسيال يريد الرحيل، وهو قرار مدروس جدًا، واللاعب مرتبط بعقد، وستكون الكلمة الأخيرة للنادي، والذي سنحترم قراره. “