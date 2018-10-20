مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث مروري بحائل

علي العنزي(صدى):

لقى شخصان حتفهما إثر حادث مروري على طريق حائل – جبة، وأُصيب اثنان آخران، فجر اليوم، بعد أن اصطدمت مركبتهم بعمود إنارة وسط الطريق نتيجة انحرافها.

وقال سلطان البراهيم، المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بحائل، إن غرفة عمليات الفرع تلقت فجر اليوم السبت، بلاغاً عن الحادث وباشرته الفرقة الميدانية وفرقة العناية وثلاث فرق إسعافية.

وتبين أن الحادث أسفر عن حالتَي وفاة وحالتَي إصابة، وقُدمت الخدمات الإسعافية العاجلة بنقلهم إلى المستشفى السعودي الألماني ومستشفى سلامات بحائل.