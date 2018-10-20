4 أسباب تؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى

متابعات أميرة خالد (صدى):

إن حصوات الكلى من الأمراض المنتشرة بين الشباب وكبار السن نتيجة التغذية الخاطئة القائمة على المخللات والموالح بشكل عام، مما يؤثر على صحة الكلى.

وقال الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ المسالك البولية ، إن حصوات الكلى أو الجهاز البولى بشكل عام منتشرة بشكل كبير في مصر، وتسبب في آلام ومغص كلوي ونزيف بولى وقد يصل الأمر إلى حد الفشل الكلوى في حال إهمال علاج الحصوات .

واشار إلى أن هناك 4 أسباب تزيد من فرص تكون الحصوات بالكلى، منها:

1- الوراثة حيث إن وجود تاريخ مرضي للعائلة لحصوات الكلى يجعل الأشخاص عرضة للإصابة.

2- السمنة المفرطة.

3- الإصابة بالجفاف وإهمال تناول الماء الوفير.

4- الإفراط في تناول البروتين والصوديوم.

وأضاف دكتور حسن ، أن أعراض حصوات الكلى قد تكون ساكنة بدون أي أعراض وتشخص مصادفة أثناء عمل أشعة لأى مرض آخر كآلام الظهر أو الجهاز الهضمى ولذلك يجب عمل الفحوص الدورية في حال إذا كان الجهاز البولى أو الكلى قد أصيبوا في الماضى بحصوات لتفادى حدوث أي التهابات أو تضخم في الكلى ومن ثم الفشل الكلوى.