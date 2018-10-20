ورقة اليانصيب الأمريكية تسجل أعلى رقم تاريخي

واشنطن(صدى):

حققت جائزة اليانصيب الأمريكية مبلغ قياسي حيث إرتفعت قيمتها إلى مليار دولار، مسجلة أعلى رقم في تاريخ اللعبة، وثاني أكبر جائزة يانصيب أمريكية على الإطلاق.

وعبر جوردون ميدنيكا، مدير لعبة اليانصيب الكبرى، في بيان صحفي عن سعادته نرى الناس في جميع أنحاء البلاد يشترون تذاكرهم وينضمون إلى المرح “.

يذكر أن تذاكر اليانصيب الكبرى تباع في 44 ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر فيرجن ، فيما ويدفع اللاعب 2 دولار ثمنا للتذكرة، ويختار خمسة أرقام من 1 إلى 70 ورقم ميجا من 1 إلى 25.