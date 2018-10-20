لتصحيح المسار.. الوصل يقيل مدربه قبل مواجهة الأهلي المصري في كأس زايد

ماجد محمد(صدى):

أقال نادي الوصل الإماراتي مديره الفني الأرجنتيني جوستافو كونتيروس بعد خسارة الفريق امام نادي النصر في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين.

وقال نادي الوصل في بيان رسمي إن قرار الإقالة جاء بسبب النتائج المتواضعة للفريق تحت قيادة كونتيروس والتي اختتمها بالهزيمة أمام النصر بالجولة السادسة من الدوري الإماراتي، ليتراجع في جدول ترتيب الدوري للمركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وتأتي الإقالة قبل أيام من مواجهة الأهلي المصري في اياب دور ال16 من بطولة كأس زايد للاندية العربية الأبطال، والمحدد لها يوم 27 من أكتوبر الجاري.