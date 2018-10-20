” مورينيو ” يقود مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد و تشيلسي

نواف السالم (صدى):

تصدر البرتغالي جوزيه مورينيو المشهد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فترة قصيرة من الراحة بسبب المباريات الدولية.

ويستعد مورينيو لقيادة فريقه الحالي مانشستر يونايتد أمام فريقه القديم تشيلسي اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري.

وازدادت التكهنات قبل أسبوعين بأن مورينيو يواجه شبح الإقالة من منصبه بغض النظر عن نتيجة مباراة فريقه أمام نيوكاسل.

وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في آخر 20 دقيقة ليحقق فوزاً كان الفريق بحاجة إليه، حيث بدأت المباراة بشكل سييء لمانشستر يونايتد بالتأخر بهدفين نظيفين مبكراً.

هذا وقد انضم تشيلسي لمنافسيه مانشستر سيتي وليفربول في صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بدون تلقي أي هزيمة، في المقابل، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف الفرق الثلاثة المتصدرة، وهي أسوأ بداية له بالبطولة في آخر 29 عاماً.

والآن يسافر يونايتد إلى العاصمة البريطانية لندن، علماً بأن الفريق حصل على تعادل واحد في آخر ثماني زيارات للمدينة بكافة المسابقات.