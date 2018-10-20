بالصور.. إشارات اليد للتفاهم والتواصل بين قائدي السيارات

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر الإشارات الضوئية هي إحدى الطرق التي تساعد السائق على التواصل مع السائقين الآخرين على الطريق لتنظيم عملية السير والمرور، كما تعمل على تقليل نسبة الحوادث في الطرق.

لكن قد يواجه السائقين أحياناً خلل أو عطل يؤدي إلى توقف الإشارات الضوئية، كما أن القيادة أثناء سطوع الشمس بقوة قد تضعف قدرة الإشارات الضوئية في التواصل بين السائقين لمعرفة تغيير الإتجاهات، في هذه الحالة كان من اللازم إيجاد طريقة بديلة للإشارات الضوئية للتفاهم بين السائقين، لتجنب المشاكل والحوادث.

من هذه الطرق البديلة للتفاهم استخدام الإشارات اليدوية، وهي إشارات متعارف عليها بين السائقين باستخدام اليد اليسرى لتتواصل مع باقي السائقين لتخبرهم بما ستقدم عليه من تغيير اتجاهات السيارة أو التوقف وغيرها، وخلال السطور التالية نستعرض كيفية استخدام هذه الطريقة في الإشارة.

1- إشارة الدوران ناحية اليسار

عند اتخاذ قرار الدوران لليسار، قم بإخراج الذراع اليسرى من النافذة والإشارة بها بشكل مستقيم إلى جهة اليسار.

2- إشارة الدوران ناحية اليمين

لقيادة السيارة من جهة اليسار فإنه من المستحيل إخراج السائق ذراعه الأيمن لتبية السائقين الآخرين، لذا يقوم السائق بثني الذراع اليسرى إلى الأعلى وفرد راحة اليد.

3- إشارة التوقف أو تهدئة السرعة

يقوم السائق للتنبيه إلى أنه سيتوقف بالسيارة أو أنه سيهدأ من السرعة، عن طريق ثني الذراع اليسرى إلى الأسفل وتحريك راحة اليد هبوطاً وصعوداً.

4- تنبيه السائقين الآخرين أن الأضواء ساطعة

إذا كان السائق الذي يقود خلف سيارتك قد إضاء أنوار سيارته بقوة مما يؤثر على الرؤية، قم بإخراج ذراعك ثم ضم راحة يدك وافتحها بصورة متكررة.