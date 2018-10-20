توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

الباحة(صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع بمنطقة الباحة ، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المنطقة لهذا اليوم ، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة قد تؤدي إلى جريان السيول ، تشمل مدينة الباحة ومحافظات المندق -المخواة – والعقيق والاجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة 11:٠٠ ظهراً وتستمر إلى ٢٢:٠٠ مساءً.

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ، مشدداً على أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم عبر الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.