فعالية ” عالم وردي لأجلك ” للتوعية بسرطان الثدي في البجيري

محمد السعران (صدى):

تزامنا ًًمع شهر التوعية بسرطان الثدي افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة / د.أميرة الرصيص فعالية #عالمورديلأجلك لتعزيز مبادرة التثقيف الصحي ، في منتزه البجيري في الفترة ١٨-٢٠ اكتوبر .

وشهدت الفعالية التي ينفذها مركز صحي الامير سلطان النموذجي بالدرعية مشاركة عدة جهات التي قدمت خدماتها ومنها : جمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي ،و الجمعية السعودية لمكافحة السرطان ،وجمعية متعافي التطوعية، ومدينة الملك سعود الطبية ،وفريق السلام التطوعي التابع لوزارة الداخلية ، وبتنظيم من (( فريق سوات )) الشريك الاستراتيجي للمركز الصحي.

كما تضمنت الفعالية ركن الضيافة وركن الاطفال وركن #ضعبصمتك للوطن .

وتأتي الفعالية تماشيا مع توجهات “صحة الرياض” التي تتمثل في التوعية بأهمية صحة الانسان والاسرة ، والتربية الصحية ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجال الصحي ، ونشر التثقيف الصحي في المجتمع .

من جانبها أكدت مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين فئة النساء في جميع أنحاء العالم كما أنه يعد السبب الثاني للوفاة من كل أنواع السرطان، حيث لا يتم تشخيص معظم الحالات إلاّ في مراحل المرض المتأخّرة.

وأضافت أنه في المملكة يعد سرطان الثدي هو السرطان الأول بين النساء بنسبة 29.1 %. وبلغ عدد حالات سرطان الثدي حوالي 1856 حالة (السجل السعودي للأورام 2014 م) ثلث المصابات تقل أعمارهن عن 40 سنة كما أن 70 % من الحالات تكتشف في المراحل المتقدمة من المرض مما يرفع من معدل الوفيات فضلاً عن ارتفاع تكلفة العلاج.