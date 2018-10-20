وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بشركة الإتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض.

بالمسميات التالية:

1- مطوّر أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Developer).

2- خبير أول تطوير الأعمال (Business Development Senior Expert).

3- أخصائي التصميم التنظيمي (Organization Design Specialist).

4- محلل أول الأداء والتخطيط (Senior Planning & Performance Analyst).

5- مشرف المحاسبة (Accounting Supervisor).

6- أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist).

7- مشرف التخطيط الوظيفي (Career Planning Supervisor).

8- مهني تحليل الأعمال

وأوضحت الشركة على من يريد أن يتقدم للوظيفة بإرسال السيرة الذاتية عبر هذا الرابط الإلكتروني :هنا