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وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بشركة الإتصالات

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بشركة الإتصالات
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمدينة الرياض.

بالمسميات التالية:

1- مطوّر أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Developer).
2- خبير أول تطوير الأعمال (Business Development Senior Expert).
3- أخصائي التصميم التنظيمي (Organization Design Specialist).
4- محلل أول الأداء والتخطيط (Senior Planning & Performance Analyst).
5- مشرف المحاسبة (Accounting Supervisor).
6- أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist).
7- مشرف التخطيط الوظيفي (Career Planning Supervisor).
8- مهني تحليل الأعمال

وأوضحت الشركة على من يريد أن يتقدم للوظيفة بإرسال السيرة الذاتية عبر هذا الرابط الإلكتروني :هنا


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