” الشؤون الإسلامية ” تخصص 2.2 مليار ريال لصيانة المساجد

علي القحطاني (صدى):

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 2.2 مليار ريال لصيانة المساجد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه التكلفة لا تغطي حاجة جميع المساجد.

وقالت الوزارة في رد على استفسارات مجلس الشورى الذي ناقشها حول التقرير السنوي للعام المالي 1437/1438 إن هذه المبالغ المخصصة للصيانة لا تغطي سوى حاجة 16% فقط من المساجد في المملكة.

من جانبها أشارت لحنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى إلى قصور في أداء الوازرة بشأن توفير الموارد اللازمة لعمارة وصيانة المساجد، من خلال الأوقاف والتبرعات الخيرية المقدمة من رجال الأعمال، واكتفائها فقط بالحديث عن قلة الموارد.

كما أكدت اللجنة على ضرورة الحصول على توضيح من الوزارة بشأن المخصصات المالية الموجهة لصيانة وغيرها، وتحديد حاجات المساجد المالية بالتفصيل، كما أوصت بتفعيل قرار إنشاء صندوق وقفي للمساعدة في العمارة وصيانة المساجد، في حين أكدت الوزارة وجود برنامج آمر لصيانة المساجد التي بناها فاعلو الخير ذاتيا.

واقترحت الوزارة إنشاء شركة موحدة تتولى شؤون جميع المساجد وصيانتها، وأشار مسؤولو الوزارة في الوقت نفسه إلى أن هذا المقترح سيطرح من جانب مندوب الوزارة أمام وزارة الاقتصاد بإشراف ولي العهد من أجل إنشاء هذا الصندوق، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة به.