كلية التمريض بأم القرى تتنزع درع التميز والابداع لأسبوع الخدمات النور بجدارة

محمدالسعران (صدى):

انتزعت كلية التمريض بجامعة أم القري درع التميز والابداع لأفضل جناح مصاحب بمعرض اسبوع الخدمات المساندة في نسخته التاسعة والذي نظمته إدارة الخدمات المساندة بمستشفى النور التخصصي بشعار (رؤية مستقبلية للسلامة والصحة المهنية) في السادس من صفر 1440هـ بعد منافسة شرسة وقوية مع عدد من الجهات الأمنية والصحية والتعليمية المشاركة بالمعرض

وقال عميد كلية تمريض بجامعة أم القري “ تأتي مشاركتنا انسجاماً وتحقيقاً لأحد أهداف الجامعة الاستراتيجية في مجال المسؤولية المجتمعية ووفق رؤية ورسالة وحدة خدمة المجتمع بالكلية في التواصل والشراكة مع قطاعات المجتمع”

وتابع جوهرجي “لقد سعينا من خلال مشاركتنا هذا العام إلى الإضاءة على دور الكلية والخدمات التي تقوم وطرحنا الأفكار والرؤية الخاصة بنا في خدمة المجتمع عبر برامج توعوية هادفة.

وأكد على أن المعرض كان متميزا من حيت الاعداد والتنظيم وهو دليل وتأكيداً على مكانة النور التخصصي وتأثيرها في محيطها وان تنوع واختلاف جهات العرض من صحية لأمنية وتعليمية حول المكان لملتقىً لتبادل الأفكار والخبرات،

وعن فوز الكلية بدرع التميز والابداع التي يقدمها المعرض قال سعادته انه تتويج لجهود الطلاب ومؤشر جيد على أن العملية التعليمية تسير على اكمل وجه وفق الخطط الموضوع لها فانتزع الدرع لم يأتي في محفل طلابي بل في معرض يضم جهات لها خبراته وباعها الطويل مع مجالات السلامة والصحة المهنية لذلك اشكر طلاب الجامعة على تميزهم وتفوقهم وأشيد بفكرة درع التميز والابداع التي تعطي للحدث جديته وتساعد العارضين على تقديم الأفضل.

واختتم جوهرجي بتقديم الشكر لمعالي مدير جامعة ام القرى الاستاذ الدكتور عبد الله بافيل على دعمه المتواصل لكليات الجامعة عامة وكلية التمريض خاصة وكل الشكر لإدارة النور التخصصي ومديرها الدكتور فواز الجهني وهنأ إدارة الخدمات المساندة على نجاحهم في إدارة هذا الحدث المتميز وعلى حسن التنظيم والاعداد متمنين للمهندس ياسر ريس وفريق العمل معه دوام التوفيق والنجاح.

وعن المعرض تحدثت الدكتورة سناء السلمي مشرفة النادي الطلابي لقد استحق طلابنا درع التميز عن جدارة واستحقاق نتيجة لعمل مميز لقد قدمنا برنامج حافل ومتكامل بجناح المعرض حيث قسمنا جناحنا ألي مجموعة من الأقسام المتنوعة قسم يتحدث عن مكافحة العدوي وقسم يقدم صور لمكافحة العدوى وقسم يتحدث عن الإدارة التمريض وأخري يستعرض أنماط القيادة الحديثة إضافة للتعريف بالإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة للمريض والعاملين طبقا لأحدث قرارات منظمة الصحة العالمية وكان هناك جانب للمحاكاة والتمثيل في عرض للإنعاش القلبي وضمت الفقرات فقرة شعرية . وباسم طلاب الجامعة يسرني أن اهدى الفوز لعميد الكلية الدكتور أيمن جوهرجي كما أقدم شكري لإدارة الخدمات المساندة بالنور التخصصي فهم أحد عوامل النجاح فمنذ اللحظة الأولى ونحن على تواصل جيد وكان هناك عمل كبير ومجهود اكبر من قبلهم في العمل على ازالة المعوقات وتيسير الأمور وكانت استضافتهم فوق الممتاز.”