فيسبوك يخطر 29 مليون مستخدم باختراق أرقامهم وبريدهم

وكالات(صدى):

أخطر موقع فيسبوك 29 مليون مستخدم بتعرض حساباتهم للاختراق الأسبوع الماضي، من خلال إرسال تنبيهات لهم تضمنت ذلك، بالإضافة إلى الطرق الكفيلة بتجنب الأضرار الناتجة عن ذلك، وتم الاختراق من خلال مهاجمين سرقوا البيانات عن طريق استخدام برنامج آلي انتقل من مستخدم إلى آخر.

وتضمنت الرسالة، التي عنونت بـ ” تحديث بخصوص حادثة أمن المعلومات ” على التالي: ” لدينا المزيد من المعلومات عن الحادثة المتعلقة بأمن المعلومات التي اكتشفناها في 25 سبتمبر 2018، لقد تمكنت جهة خارجية غير مصرح لها من الوصول إلى اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، ولقد تصرفنا بسرعة لتأمين الموقع، واتخذنا إجراءات لحماية حسابك، ونحن نعمل عن كثب مع جهات تنفيذ القانون للتعامل مع هذه الحادثة، يمكنك التعرف على المزيد عن مدى تأثر حسابك والإجراءات التي يمكنك القيام بها في مركز المساعدة.”

ونقلت في الوقت نفسه، صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر، إن شركة فيسبوك توصلت بصورة غير قاطعة إلى أن اختراقًا حدث في الآونة الأخيرة لملايين الحسابات دبره مرسلو بريد عشوائي وليس دولة، وأن فيسبوك تعتقد أن المهاجمين تنكروا كشركة للتسويق الرقمي.