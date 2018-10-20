” غرفة الأحساء ” توفر 30 وظيفة بمجموعة شركات التميمي

فاطمة المالكي(صدى):

نظمت غرفة الأحساء لقاء وظيفي مع مجموعة شركات التميمي بهدف توفير 30 وظيفة في سلسلة مطاعم وجبات سريعة تابعة للمجموعة بمدينة الدمام، بالمسميات التالية (مساعد مدير مطعم، ومسؤول علاقات عملاء، ومحاسب زبائن) ، من حملة الدبلوم والثانوية العامة، وذلك وفقًا للشروط التالية : .

“مساعد مدير مطعم ” عدد ” 10 ” بدرجة الدبلوم بدون خبرة وحتى 5 سنوات .

مسؤول علاقات عملاء ” عدد ” 10 ” وظائف بدرجة دبلوم خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات . ”

محاسب زبائن ” عدد 10 وظائف بمؤهل الثانوية العامة بدون خبرة وحتى 3 سنوات .”

وأوضحت الغرفة أن اللقاء يبدأ الاثنين الموافق 22/ 10/ 2018م الساعة 8:00 صباحاً وذلك بقاعة الشيخ سلمان الحماد ، ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على :هنا