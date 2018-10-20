زوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتلقي جثته داخل حفرة

القاهرة(صدى):

اتفقت سيدة مصرية مع عشيقها على قتل زوجها من خلال استدراجه بخطة خبيثة لشراء سيارة للعمل عليها واصطحابه لمنطقة صحراوية نائية، والتخلص منه، حيث افتعلا معه مشاجرة تعدى عليه العاطل بحجر فأصابه برأسه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة واستوليا منه على المبلغ المالى وهربا.

وفي التفاصيل، قامت سيدة باستدراج زوجها إلى منطقة نائية بحجة شراء سيارة للعمل عليها، وانهال عشيقها وشخص آخر بالضرب المبرح على زوجها بحجر على رأسه وألقوه داخل حفرة بعد أن تلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد تنفيذ جريمتها على أكمل وجه، أبلغت الزوجة الأجهزة الأمنية بتغيب زوجها لتخفي جريمتها، وعلى الفور أجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات والتحريات اللازمة حتى تبين أن الزوجة هي من قتلت زوجها بمشاركة عشيقها وبمواجهتها بالأدلة اعترفت بكواليس الجريمة النكراء.