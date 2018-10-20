” المياه ” تنزع العدادات عن الممتنعين عن السداد بالشرقية

نايف السالم (صدى):

صرّح مدير عام العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لمديرية المياه بالمنطقة الشرقية فهد الحميدي، أن عقوبات رادعة ستطال الممتنعين عن السداد والمتعدين على حقوق الدولة بإعادة المياه بشكل غير نظامي، لافتًا إلى أن بعض التعديات، مثل تكرار إيصال المياه بعد فصلها بشكل غير نظامي يمكن أن تحول إلى النيابة العامة، على اعتبار أنها اعتداء على حقوق الدولة.

وأشار ” الحميدي ” إلى أنه تم نزع عدادات المياه لبعض العملاء الممتنعين عن السداد، بعد قيام هؤلاء بالتعدي على أملاك الدولة والتعدي على عدادات المياه وفتح المحابس بعد إقفالها من الفرق الفنية التي تنفذ النظام بحق العملاء الذين يمتنعون عن سداد الفواتير.

وأوضح أن فصل العدادات وفصل الخدمة إجراء نظامي وارد في العقود الموقعة ما بين خدمات المياه والعميل في اتفاقيات توصيل خدماتها لطالبي الخدمة في حال عدم الالتزام بالسداد، حيث ستستمر المديرية في هذا الإجراء مع جميع العملاء الذين لم يسددوا فواتير استهلاك المياه ويعيدوا المياه الى منازلهم بشكل غير نظامي.