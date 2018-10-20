قلم يحمل سكينا ينتشر بين الطلاب في الشرقية.. و ” التعليم ” تعلق

نايف السالم(صدى):

انتشر قلمًا يحمل سكينًا بين الطلاب؛ مما يشكل خطورة على حياتهم؛ حيث أكدت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية أن هذا الفعل مجرّمًا ويتساوى مع حمل أي آلة حادة أخرى داخل المدرسة؛ كما يندرج امتلاك السكاكين والأدوات الحادة تحت مخالفات الدرجة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة في الدليل الإجرائي تجاه المخالفات السلوكية.

وتتوجه المدرسة بتدوين محضر لإثبات الحادثة وضبط الأداة، في حال ثبتت حوزة الطالب داخل المباني المدرسية على هذه الأدوات؛ فضلًا عن إحالة المحضر إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراسة الحالة دراسة كاملة.

ويأتي ذلك بالإ ضافة إلى الرفع لجهة الاختصاص بإدارة التعليم ” لجنة قضايا الطلاب ” والتحقق من كافة الدواعي التي أدت إلى حمل الأداة؛ لإصدار قرار باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الطالب لمخالفته قواعد السلوك والمواظبة.