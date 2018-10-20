رسميا: 20 % من المواطنين المسنين يعالجون على نفقتهم الخاصة

علي القحطاني (صدى):

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017 عن إرتفاع عدد كبار السن من السعوديين «65 سنة فأكثر» الذين يعانون أمراضا إلى 476452 مواطنا ومواطنة، 79.5%، منهم يعالجون ضمن خدمات القطاع الصحي الحكومي، فيما يُعالج 98054 مواطنا ومواطنة على نفقتهم الخاصة أو عبر التأمين الصحي، ويمثلون 20.5 % ..

ووفقاً للتقرير تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد كبار السن ممن يعالجون على حسابهم الخاص، أو عبر التأمين الصحي بنسبة 24% بعدد 23504 مواطنين من إجمالي 98054، فيما كانت مناطق الحدود الشمالية الأقل عددا بإجمالي 329 مواطن .

كما تصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في قائمة كبار السن، ممن يعالجون ضمن الخدمات العلاجية التي تقدمها الدولة بنسبة 21%، وبعدد 79980 مواطناً من إجمالي 476452، بينما كانت منطقة الجوف الأقل بـ5024 مواطن .