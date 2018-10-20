رسميا: 20 % من المواطنين المسنين يعالجون على نفقتهم الخاصة
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017 عن إرتفاع عدد كبار السن من السعوديين «65 سنة فأكثر» الذين يعانون أمراضا إلى 476452 مواطنا ومواطنة، 79.5%، منهم يعالجون ضمن خدمات القطاع الصحي الحكومي، فيما يُعالج 98054 مواطنا ومواطنة على نفقتهم الخاصة أو عبر التأمين الصحي، ويمثلون 20.5 % ..
ووفقاً للتقرير تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد كبار السن ممن يعالجون على حسابهم الخاص، أو عبر التأمين الصحي بنسبة 24% بعدد 23504 مواطنين من إجمالي 98054، فيما كانت مناطق الحدود الشمالية الأقل عددا بإجمالي 329 مواطن .
كما تصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في قائمة كبار السن، ممن يعالجون ضمن الخدمات العلاجية التي تقدمها الدولة بنسبة 21%، وبعدد 79980 مواطناً من إجمالي 476452، بينما كانت منطقة الجوف الأقل بـ5024 مواطن .
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