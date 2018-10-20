تشافي يكشف عن شئ وحيد ينقص ” نيمار ” ليصبح مثل ” ميسي “

نواف السالم(صدى):

قال تشافي هيرنانديز لاعب وسط نادي برشلونة السابق إن اللاعب البرازيلي نيمار بحاجة إلى النضج من أجل الوصول إلى لاعب بقيمة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف تشافي: ” نيمار بحاجة إلى النضج ” ، موضحا أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ.

ولفت تشافي : ” نيمار وميسي مختلفان جدا، أرى ميسي ناضجا بشكل كبير، يفعل كل شيء صحيح. نيمار يجب أن ينضج، لكنني أعتقد أنه لاعب لديه قدرة كبيرة على صناعة الفارق. نيمار بإمكانه التطور، هو من أفضل 3 أو 5 لاعبين في العالم ” .

وارتبط نيمار بالعودة من جديد إلى صفوف نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.