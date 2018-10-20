مارادونا بحاجة إلى جراحة عاجلة ولا يستطيع السير

طلال الغامدي(صدى):

صرّح الكولومبي جيرمان أوتشوا، أحد الأطباء المعالجين لدييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لفريق دورادوس دي سينولا المكسيكي، أن الأسطورة الأرجنتيني لم يعد قادر على السير، كما أنه بحاجة إلى عملية جراحية بشكل عاجل لحل الأمر.

وأوضح الطبيب قائلًا: ” أعطيناه علاجًا قبل كأس العالم، ليتمكن من ممارسة نشاطاته في روسيا بالشكل الأمثل، يعاني من التهاب حاد في ركبتيه، لا توجد لديه غضاريف، العظم يلامس بعضه، الأمر خطير لأنه يسبب آلامًا شديدة، كما يسبب التهابات وصعوبة في الحركة. ”

وأضاف: ” مارادونا يعلم أن التدخل الجراحي هو الحل، من أجل الترقيع بأعضاء صناعية في ركبتيه، على المدى القصير أو المتوسط لابد أن نتخذ قرارًا في هذا الشأن، المشكلة أن مارادونا مريض صغير في السن (57 عامًا)، لكن لا يوجد حل آخر لإنقاذ ركبتيه ” ، متابعًا: ” لن يحدث ألا يتمكن مارادونا من المشي، التقدم التكنولوجي صنع حلولًا لتلك الحالات، لكن الحل الأمثل هو إجراء جراحة في ركبتيه. “