الإسكان تبدأ العمل بمنظومة ” أنجز ” الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء العمل بمنظومة ” أنجز” الإلكترونية لدعم صناعة القرار وذلك بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات والإجراءات ذات العلاقة بجميع البرامج والقطاعات التابعة للوزارة .

وتشمل منظومة ” أنجز” العديد من الأنظمة الإلكترونية أبرزها نظام إدارة الأداء الاستراتيجي، ونظام إدارة المشروعات المؤسسي، وبوابة مكتب تحقيق الرؤية الإلكترونية

من جانبه صرح رئيس مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الإسكان الأستاذ عبد العزيز بن ملحم المفيز، إن هذه الأنظمة تعزز التواصل مع أكثر من خمسين مبادرة ومراقبة تقدمها وإنجازها عبر أكثر من 248 مؤشرًا رئيسيًّا وتشغيليًّا للأداء، مما يعزز قدرة الفريق على تحديد الخطوات اللازمة .