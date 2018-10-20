شركة تطور تطبيقا يتيح للمستخدم التجسس على الأصدقاء بواتساب

وكالات(صدى):

تمكنت شركة إنترنت، من تطوير تطبيق مزعج يحمل اسم Chatwatch، يتيح لمستخدميه التجسس على سلوك مستخدمي واتساب الآخرين الموجودين لديهم في قائمة المتصلين؛ حيث يصل التطبيق مباشرة إلى بيانات مستخدمي واتساب لكي يتجسس على سلوكهم.

ويخبر التطبيق الآخرين عن الأوقات التي يستخدم فيها أصدقاؤهم واتساب، وحتى يمكنه أن يقدّر متى يخلد هؤلاء إلى النوم في كل يوم؛ بناءً على حالة المستخدم في واتساب ” متصل/ غير متصل ” لإخبار المستخدمين.

ويمكن لتطبيق Chatwatch الوصول إلى الحالة الحقيقية للمستخدم، وذلك من خلال إنشاء مراسلة خفية مع مشترك ما يمكن من خلالها برمجيًا معرفة حالته الحقيقية؛ حتى لو قمت بإلغاء حالة ” متصل/ غير متصل ” في واتساب.

وفي السياق نفسه، يستطيع التطبيق المزعج أن يربط البيانات الخاصة بشخصين موجودين لديك على قوائم الاتصال في واتساب لتحديد ما إذا كانوا يتواصلون مع بعضهم البعض في وقت ما؛ فيما تدخلت جوجل وأبل في أكثر من مرة لحذف هذا التطبيق من المتاجر، لكنه عاد مجددًا.