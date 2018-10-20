عملية تجميل للأنف تنتهي بمأساة شابة

بيروت(صدى):

تحولت عملية جراحية لتجميل الانف لمأساة حقيقية بعد دخول شابة في غيبوبة وفقدانها الوعي لفترة طويلة بعد توقف قلبها لست دقائق قبل انعاشها من جديد.

وقال احد أقارب المريضة وتدعى دعاء، لبنانية الجنسية، انها دخلت مستشفى رياق في لبنان للخضوع لعملية جيوب انفية الا انه خلال إجراء العملية حدثت مضاعفات مفاجئة.

من جانبه قال مدير المستشفى الدكتور محمد العبدالله ان الطاقم الطبي اجرى جميع الاسعافات والاجراءات الطبية اللازمة لايقاف المضاعفات، مشيرا إلى أن دماغ المريضة لا يستجيب حاليا والغيبوبة مستمرة، بينما القلب والضغط وباقي وظائف الجسم طبيعية جدا.

وعن المسؤولية الطبية، اكد العبدالله في تصريحات صحفية ان الخطأ الطبي يعتبر مسؤولية الطبيب، بينما المضاعفات التي تحدث للمريض خلال العملية من الامور الخارجة عن مسؤولية الاطباء لذلك يحصل الاطباء على توقيع ذوي المريض على تعهد ب فع المسؤولية عننم في حالة حدوث المضاعفات وليس الاخطاء الطبية.