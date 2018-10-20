نجاة أصغر ملياردير في إفريقيا من الإختطاف

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

نجا أصغر ملياردير في القارة الإفريقية من حادث إختطاف وقع له الأسبوع الماضي بعد وصوله للقيام بتدريب بدني في مدينة دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا .

ويعد محمد ديوجي الرئيس التنفيذي لمجموعة (إم.إي. تي.إل) البالغ من العمر 43 عاما مطمع للخاطفين حيث تقدر ثروته بـ 1.5 مليار دولار مما يجعله يحتل المركز السابع عشر بين أغنياء القارة الأفريقية كما أنه أصغر ملياردير بها .

وقال جنوري ماكامبا وزير البيئة التنزاني وزميل ديوجي السابق في البرلمان على تويتر صباح السبت إنه تحدث معه وإنه بخير ، موضحاً أن الخاطفين أفرجوا عن ديوجي بإلقائه في حقل في الساعات الأولى من صباح السبت .

ونقلت مجموعة (إم.إي. تي.إل) عنه قوله على تويتر ” عدت لمنزلي سالما ” دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن كيفية إطلاق سراحه مع شكره للشرطة وكل من ساعدوه في محنته .

وكانت أسرة ديوجي قد عرضت مليار شلن تنزاني( 44 ألف دولار) مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإطلاق سراحه .

جدير بالذكر أن شركة (إم.إي. تي.إل) تعمل في مجالات مختلفة مثل التصنيع والزراعة والنقل والبنية الأساسية والتصنيع الزراعي والاتصالات ويغطي نشاطها 11 دولة إفريقية