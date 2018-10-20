تهديدات لـ ” مورينيو ” وغرامات ضد مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، بعدما وصل الفريق متأخرًا إلى مباراته بدوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر، وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق صافرة بداية المباراة.

وفرض ” يويفا ” غرامة ضد مانشستر يونايتد 15 ألف يورو لوصول الفريق قبل 45 دقيقة فقط من بداية المباراة التي أقيمت 2 أكتوبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي؛ فيما يجب على الفرق الوصول قبل 75 دقيقة من بداية المباراة، ولكن مانشستر يونايتد تأخر بسبب حركة المرور.