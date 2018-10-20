” التقاعد ” تعتمد 19 برنامجا و49 مبادرة لتعزيز قدراتها

عادل الحربي (صدى):

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد، تقريرًا حديثًا يظهر اعتماد 19 برنامجًا و49 مبادرة لتعزيز قدرات المؤسسة والتطوير المستمر لخدماتها والتوسع فيها لتشمل المشتركين على رأس العمل، بالإضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين عنهم، وتطوير هيكلها التنظميي بما يكفل تطبيق نموذج فعال للحوكمة والمساءلة وتطوير رأس المال البشري.

وأشار التقرير، إلى أن المؤسسة عملت على تحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو الأمثل مع تقسيم الأعمال والمهام الأساسية وتحسين الصحة التنظيمية مع التركيز على المساءلة والقيادة، وتعزيز نموذج الحوكمة، ووتحسين لوائح اللجان التابعة لمجلس الإدارة، واستكمال هيكل الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات وتعزيز المرونة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل، وتطوير رأس المال البشري، واستخدام أساليب جديدة لتدريب الموظفين.

وفي السياق نفسه، أوضح التقرير أن المؤسسة قامت خلال عام بتقديم خدمات متطورة للمشتركين والمتقاعدين وامتلاك حدّث كافة بياناتهم بشكل دقيق لتعزيز التعاملات الرقمية، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر وتوزيع الأصول وتحسين العمليات الاستثمارية، وتحسين وتطوير الأنظمة التقاعدية بالتنسيـق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامتها.