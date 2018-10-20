تعرف على أول فنانة عربية تدخل موسوعة ” جينيس “
نجحت المطربة السورية ” فايا يونان ” في إقتحام موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد نجاح أغنيتها ” أحب يديك ” والتي خاضت فيها تجربة التمويل الجماهيري عبر موقع التمويل الفني ” زومال ” .
وفي تغريدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” قالت ” يونان ” أنها بدأت أولى خطواتها الإحترافية قبل ثلاثة أعوام بتسجيل أولى أغانيها ” أحب يديك ” ، والتي خاضت خلالها تجربة التمويل الجماهيري .
ويعتمد التمويل الجماهيري أو ” الكراود فاندينغ ” ، على مناشدة الجمهور نفسه للمشاركة في تمويل إنتاج الكليب والأغنية ماليا، عبر المساهمة أونلاين فى موقع التمويل الفني ” زومال ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33178 ] نشر منذ 57 دقيقة
طيب