تعرف على ثمن بيع 14 قطعة أرض من مخطط ” درة الخضر “

نايف السالم(صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة و الاستثمار عن استمرار تصفية 3 مساهمات عقارية متعثرة قبل نهاية العام الجاري ، وتشمل مساهمة بدر بالرياض، ومساهمة المربعات والخضراء في مكة المكرمة .

من جانبه قال حمزة العسكر أمين عام اللجنة إن القطع المتبقية من مخطط درة الخضر بيعت بأكثر من 10 ملايين ريال، مبينًا أن البيع تم بأسعار مناسبة وفق التقييمات المعتمدة حيث تتراوح المساحات بين 630 و 1069 متر مربع ..

من مساهمة ” درة الخضر ” وتصفيتها قطعة 14 وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الأول عن إتمام بشكل نهائي .