” صباح الخير ” تشعل الانتقادات ضد كاظم الساهر

أماني الغامدي(صدى):

تسببت أحدث أغاني القيصر ” كاظم الساهر ” والتي حملت اسم ” صباح الخير “، في اندلاع الانتقادات والهجوم من قبل جمهوره الذي رأى أنها تتناقض مع طبيعة أغانيه التي غنّاها طيلة مشواره الغنائي، لافتين إلى أنها لا تتماشى أبدًا مع أغنياته التي اعتاد عليها.

وطلب بعض الجمهور من القيصر العودة مجدّدًا إلى القصائد التي تميّز بها أداؤه الفني؛ فيما أعجبت شريحة أخرى من الناس بالنمط الغنائي الجديد الذي أقبل عليه القيصر، فيما رأى قسم آخر أنها سقطة في مشواره الفني.

ومن جانبه، أكد كاظم الساهر لبعض المقرّبين منه أنه سعيد بهذه النوعية من الأغنيات وأنها تجربة جديدة في مشواره الفني ولاقت نجاحًا مقبولًا من قبل جمهوره ما جعله يتحمّس لتقديم المزيد من التجارب المختلفة خلال الفترة المقبلة.