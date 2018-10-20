80 شركة فرنسية في السوق السعودية و4 مليارات ريال حجم استثماراتها

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور محمد بن لادن؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، أن الفرنسيين منفتحون بشكل كبير على الاستثمار في المملكة بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى أربعة مليارات ريال، فيما تنشط نحو 80 شركة فرنسية في السوق السعودية.

وأوضح ” بن لادن ” أن التبادل التجاري بين البلدين تخطى حاجز الثمانية مليارات يورو (9.22 مليار دولار)، وتحتل فرنسا حاليا المرتبة الثالثة من بين الدول المستثمرة في المملكة، بأكثر من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حتى عام 2016م، كما يبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في المملكة نحو 80 شركة، ونسعى إلى أن تكون فرنسا المستثمر رقم واحد في المملكة.

وأشار إلى أنه وصل حجم الاستثمارت السعودية في فرنسا حسب الإحصاءات الفرنسية إلى نحو 900 مليون دولار، وتتركز معظمها في القطاع العقاري، لافتًا إلى أنه تمخض عن زيارة ولي العهد الأخيرة إلى فرنسا في أبريل الماضي، عقد شراكات استراتيجية بين البلدين، تتمحور بشكل أقل في الحصول على عقود آنية، وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة.

ومن الجدير بالذكر، أنه جاء ذلك في اختتام وفد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أمس، زيارته إلى جمهورية فرنسا ضمت مدينتي باريس وليون، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وحضور فرنسوا جوييت سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة وباتريس فونلادوزا نائب رئيس الجانب الفرنسي.