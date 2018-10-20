الذهب يرتفع للأسبوع الثالث مع تراجع الدولار

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب وسجلت ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وعوامل فنية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1226.47 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 1.4 دولار، أو 0.11%، لتبلغ عند التسوية 1228.70 دولار للأوقية وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7%.

ودفعت موجة مبيعات مؤخراً في أسواق الأسهم المستثمرين إلى إلتماس الآمان في الذهب، وهو ما رفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف عند 1233.26 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

لكن أسواق الأسهم تعافت اليوم وهو ما قيًد مكاسب الذهب.ولقي المعدن النفيس دعماً أيضاً من تراجع طفيف للدولار الذي انخفض مؤشره 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية متراجعاً من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وينظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة أثناء الضبابية السياسية والاقتصادية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 14.60 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 831.60 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض قدره 0.6%.وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1080.25 دلار للأوقية منهياً الأسبوع على مكاسب قدره 1.6% بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.