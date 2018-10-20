” داعش ” يفرج عن 6 رهائن بسوريا في صفقة ” الـ 27 مليون دولار “

دمشق(صدى):

أطلق تنظيم داعش الإرهابي ، اليوم السبت، سراح 6 من الرهائن الـ27 الذين اختطفهم في محافظة السويداء بجنوب سوريا.

يأتي ذلك مقابل إفراج النظام السوري عن نساء معتقلات لديه يطالب التنظيم بهن ودفع فدية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، أنه تم الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين ومختطفات من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي ، وهم سيدتان وأربعة أطفال، في أولى خطوات تنفيذ كامل صفقة ،تم التوصل إليها مع النظام تقضي بتسليم أكثر من 60 معتقلة لدى قوات النظام طالب التنظيم بهن، إضافة إلى حصوله على مبلغ 27 مليون دولار .

وجرى تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تسليم معتقلات لدى النظام للتنظيم، كبادرة حسن نية من الطرفين، ومن المرتقب خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، أن تجري عملية الإفراج عن كافة مختطفي ومختطفات السويداء، مقابل تسليم المبلغ المتفق عليه وتسليم المعتقلات.