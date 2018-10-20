أمجد طه: القانون كالموت لا يستثني أحدًا في مملكة العدل

عادل الحربي(صدى):

شبه الخبير في الشؤون السياسية أمجد طه، القانون في المملكة بـ ” الموت ” لايستثني أحدًا، وذلك يتضح جليًا في الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن فيما يخص قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” يجب أن لا نستبعد طرف في تركيا في الأمر، فجميعنا لا يعرف كل التفاصيل بعد في قضية جمال خاشقجي ” ،مضيفًا أن : ” السعودية أرسلت رسالة قوية وواضحة للعالم ، وهي أن العدل أساس الملك هنا، والقانون كالموت لا يستثني أحد ،ياليت كل العالم السعودية ” .

وأضاف : ” اغتيل رئيس الشيشان في قطر وعرفوا من القاتل وتجاهلت العدالة ذلك، وجدت تركيا جثة ابن رئيس الوزراء يلماز التركي وعرفوا القاتل وتستروا عليه ” .

وتابع : ” عرفت السعودية بجمال خاشقجي فقامت بالتحقيق وبدأت بالمحاسبة امام العالم ،إنها مملكة العدل السعودية ،وإنهم الكاذبون ” .