بعدما تحدت عائلتها ورضيت بظروفه المادية تزوج ” الشغالة “

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بعد اكتشافها بأنه تزوج عليها الشغالة.

وأوضحت السيدة أن عائلتها رفضت زواجها منه بسبب ظروفه المادية المتواضعة، وانتمائه إلى طبقة لا تتوافق معها.

وأشارت إلة أنه ظلت 4 أعوام ترفض الزواج من غيره، وحين حققت عائلتها رغبتها وأتمت الزفاف ،كتبت جميع ممتلكاتها باسمه.

وأضافت : ” بعد 11 شهرا، وبمجرد إنجابي طفلنا الأول، فوجئت بأنه تزوج الشغالة، بحجة عدم تفرغي له، وحين واجهته، وطلبت منه استرداد شركتي، طردني من المنزل، وامتنع عن الإنفاق عليّ وطفلي، ما دفعني على الفور للتوجه إلى محكمة الأسرة لأقيم ضده دعوى خلع ” .