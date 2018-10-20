” لاتعلم من والده ” .. أقوال أم عرضت طفلها للبيع بمواقع التواصل

القاهرة(صدى):

في واقعة أصبحت تتكرر في الآونة الأخيرة بمصر، أقدمت أم على بيع طفلها ذو الـ 3 أشهر مقابل مبلغ مالي.

وبمجرد الإعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” تحركت مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، وبدأت في تتبع مصدر ذلك الإعلان.

وتبين للشرطة المصرية أن ربة منزل مقيمة بمحافظة القاهرة قررت بيع طفلها بعدما أنجبته سفاحا، وطلبت من سمسارة عمل إعلان لها عن عبر ” فيسبوك ” .

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وبالاتهامات المنسوبة إليها، وأقرت أنها لا تعلم من والده، لأنها حملت فيه سفاحا، وبعد ولادتها قررت التخلص منه ورفضت بعد ذلك أيضا إيداعه في دار رعاية أطفال، وعرضت على سمسارة عمل إعلان لها لبيع الطفل مقابل حصولها على نسبة من المبلغ “قيمة بيع الطفل .